Extrajobb Leilas General Store Mood Sthlm.

2025-09-16
Nu söker vi en driven och engagerad Butikssäljare till Leilas General Store i Mood Sthlm.
Företaget
Hos Leilas General Store hittar du sakerna som förgyller vardagen och här finns det något för alla smaker, åldrar och stilar. Det är ett noga utvalt sortiment med professionella bak och köksredskap, serveringstillbehör och allt du behöver till kalas och fest. Vi är måna om det där lilla extra och vi vill göra det roligt, enkelt och tillgängligt för alla som vill laga mat och baka.
Tjänsten
Vi söker dig som är engagerad, driven, positiv och har dokumenterad erfarenhet som butikssäljare. Det är ett stort plus om du har jobbat med att sälja bak och köksredskap eller har ett stort intresse av bak och matlagning.
Vi erbjuder ett varierat och roligt jobb och som butikssäljare kommer du att göra inköp till butiken, se till att butiken är nystädad, välfylld och säljande. Det viktigaste av allt är att ta hand om våra kunder. Du kommer att jobba en hel del själv och det är därför viktigt att du inte ser det som ett problem. God datavana är även meriterande.
Tjänsten är på extra efter behov vardagar och helger under hösten och framöver. Viktigt att man även kan dagtid på vardagar.
Inför jul och under skollov är behovet större.
Anställningsstart snarast möjligen och att kunna jobba under julen är en förutsättning.
Bifoga gärna en bild på dig.Publiceringsdatum2025-09-16Kontaktuppgifter för detta jobb
Mårten Elensky jobb@leila.se
För att veta mer om vårt företag gå in på www.leilasgeneralstore.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: jobb@leila.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare Mood Extra". Arbetsgivare Leila's General Store AB
(org.nr 556581-7268)
Regeringsgatan 48 (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Leilas General Store Kontakt
Mårten Elensky jobb@leila.se Jobbnummer
9512435