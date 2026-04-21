Extrajobb Lagermedarbetare / Chaufför - Malmö
Extrajobb Lagermedarbetare / Chaufför - Malmö
Är du en engagerad och ansvarstagande lagspelare som gillar variation i arbetet? Vill du arbeta hos en av Nordens största eftermarknadsleverantörer av bilglas? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Vi söker nu en lagermedarbetare/chaufför till vår verksamhet i Malmö som vill vara en viktig resurs och stötta teamet vid frånvaro, exempelvis vid sjukdom eller semester.
Arbetet består främst av lageruppgifter, men även leveranser till våra kunder kan förekomma. Du blir en del av ett team där samarbete och engagemang är avgörande för att vi ska kunna säkerställa en smidig hantering och hög kundnöjdhet.
Arbetstiderna är i första hand förlagda till förmiddagar, cirka kl. 07.00-12.00, men kan vid behov utökas till heldagar. Tjänsten passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning - exempelvis studier, deltidsarbete eller pension - och som är flexibel och vill arbeta extra vid behov. Det viktigaste för oss är att du har möjlighet att hoppa in med kort varsel och trivs i en varierad roll.
Produkterna vi hanterar är främst fordonsglas, men även tillbehör och relaterade produkter. Våra kunder är bland annat glasmästare och bilfirmor.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta emot, packa och fördela inkommande gods och glas på lagret
Eventuellt lasta och leverera glas och tillbehör till våra kunder med distributionsbil (dagsturer)
Hantering av returer
Säkerställa ordning och reda på lagret
Vem är du?
Vi söker dig som är ordningsam, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och bidrar gärna till ett gott samarbete. Eftersom rollen innebär kundkontakt ser vi att du är social och serviceinriktad och tycker om mötet med människor.
Arbetet är fysiskt krävande, vilket gör att du behöver ha god fysik och trivas med ett aktivt arbete.
Viktiga förutsättningar för tjänsten
B-körkort (krav)
Truckkort för motviktstruck (A2 och B1) är meriterande
Erfarenhet av lagerarbete och/eller distribution är meriterande
God förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift
Vi erbjuder
En varierad och aktiv arbetsvardag
Ett engagerat och hjälpsamt team
En arbetsplats som värdesätter samarbete, kvalitet och trivsel
En inkluderande arbetsmiljö där vi aktivt arbetar för mångfald och jämn könsfördelning
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, ålder och erfarenheter och ser särskilt gärna kvinnliga sökande ur ett jämlikhetsperspektiv.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter för bygg- och bilindustrin samt för glas till tekniska specialapplikationer. Pilkington Automotive Sweden AB ingår sedan 2006 i koncernen NSG Group som har tillverkning i 30 länder på fyra kontinenter och försäljning i 130 länder. I Sverige finns verksamheten representerad på totalt 13 orter med ca 90 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
211 24 MALMÖ
