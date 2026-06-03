Extrajobb lagerarbete
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-03
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, till exempel studier eller ett annat jobb, och känner att du vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vi söker en noggrann och ansvarstagande medarbetare till vår kunds team. I rollen kommer du främst att arbeta med att packa bilar för företagskunder inom dagligvaru- och serviceflöden. Arbetsuppgifterna innebär att hämta och plocka varor enligt plocklistor och volymkrav samt säkerställa att bilarna lastas på ett effektivt och korrekt sätt.
Arbetet är praktiskt och fysiskt, där repetitiva moment och tyngre lyft förekommer. Du kommer även att hantera kyl- och frysvaror, vilket innebär kortare vistelser i kyl- och frysmiljöer. Vid behov ingår även att flytta och parkera bilar samt att se till att fordonen är i gott skick inför nästa arbetsdag.
Som en del av det dagliga arbetet ansvarar du tillsammans med teamet för att stänga verksamheten på kvällen, göra i ordning lokaler och fordon samt genomföra enklare kontroller av bilarna.
Du blir en del av ett mindre team på tre personer där samarbete, ansvarstagande och en positiv inställning är viktiga för att verksamheten ska fungera smidigt.
Arbetstid
Arbetstiderna är vardagar mellan klockan 14:00 och 18:00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har manuellt B-körkort och känner dig trygg bakom ratten. Du trivs i ett högt arbetstempo och har förmågan att agera snabbt och effektivt när situationen kräver det. Du är noggrann och har lätt för att följa tydliga instruktioner, exempelvis vid plockning och hantering av varor enligt angivna volymer och beställningar.
Som person är du självgående, tar initiativ och har en naturlig nyfikenhet som gör att du gärna hittar nästa steg i arbetet utan att behöva bli styrd i varje moment. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och ser möjligheter där andra ser problem. Samtidigt uppskattar du att arbeta nära dina kollegor och trivs i ett mindre team där samarbete, ansvar och engagemang är viktiga delar av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
En annan huvudsaklig sysselsättning med minst 50 %
Manuellt B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
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411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9945343