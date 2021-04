Extrajobb IT-support - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Supportteknikerjobb i Luleå

Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% med ett stort intresse för IT? Vill du jobba med IT i en kreativ, utvecklande och ungdomlig miljö på ett expansivt och framgångsrikt företag? Då vill vi gärna höra från dig!StudentConsulting söker studenter till deltidsarbete (8-20 timmar i veckan) vid vår IT-sevicedesk i Luleå. IT-avdelningen är en viktig del av företagets verksamhet och ansvarar bland annat för drift, support, förvaltning och utveckling av samtliga IT-stöd. Du kommer alltså att arbeta internt på StudentConsulting och inte vara uthyrd till någon kund.Detta är ett perfekt extrajobb för dig som studerar IT/Data-inriktning. Du får gärna ha några år kvar på din utbildning och se långsiktigt på detta extraarbete. Schemat läggs upp tillsammans med ansvarig chef och planeras för att passa dig och dina studier så bra som möjligt. Du erbjuds ett lärorikt extraarbete i ett expansivt företag där vi har roligt på jobbet samtidigt som vi presterar mot högt ställda krav.2021-04-14Vi söker dig som har ett brinnande intresse för datorer och IT. Du är självgående och har lätt för att samarbeta med andra då du kommer att ha mycket kontakt med anställda i företaget. Som person är du social, motiveras av utmaningar och trivs med att hjälpa användare att lösa problem.Du är van att arbeta i en Microsoft Windows-miljö och har kunskaper om datornätverk. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer bland annat arbeta med användarsupport, installationer, felsökning och felavhjälpning på datorer. Arbetet utförs till stor del via telefon och fjärrstyrning. Du talar och skriver svenska obehindrat.Meriterande kunskaper:Felsökning Windows 7 / Windows 10 / Office 365Windows Server 2008/2012Active DirectoryGrundläggande nätverkskunskaperVi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.OBS: Du måste ha en annan sysselsättning (studier eller arbete) på minst 50% för att kunna arbeta i denna rollen.Intervjuer och tillsättning kommer att ske löpande. Låter detta intressant så vill vi gärna höra från dig så snart som möjligt.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-31