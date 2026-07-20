Extrajobb inom plock & pack | Kährs | Nybro

Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Kalmar
2026-07-20


Visa alla lagerjobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, Mönsterås eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-20

Om tjänsten
Har du eget företag, är pensionär, student, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%? Nu söker vi nya medarbetare inom lager / plock- och pack hos Kährs i Nybro.

Du blir du en viktig del av produktions- och logistikflödet. I rollen ansvarar du för plockning av artiklar enligt order, packning och förberedelse för leverans samt löpande kvalitetskontroll. Arbetet är varierande och tempot kan vara högt under perioder. Du får en introduktion på plats och arbetar i nära samarbete med kollegor och teamledare.

Dina arbetsuppgifter
Plocka artiklar från lager enligt order- och plocksystem

Packa och säkra gods för transport enligt givna instruktioner

Kontrollera artiklarnas skick och antal samt rapportera avvikelser

Sortera och märka paket samt förbereda för upphämtning

Hålla ordning i arbetsområdet och följa säkerhetsrutiner

Samarbeta med kollegor och bidra till ett effektivt arbetsflöde

Om dig
Vi söker dig som är noggrann, snabb och trivs med praktiskt arbete i ett lag. Du har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad. Arbetet kräver att du kan arbeta strukturerat under stundtals högt tempo och att du tar ansvar för din del av processen.
Formell kompetens

Grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Det är meriterande med tidigare erfarenhet från plock- och packarbete eller lager

Truckkort är meriterande men ej alltid ett krav

Du behöver kunna arbeta 2-skift

Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult via Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under uppdraget har du stöd av en konsultchef som hjälper dig i uppdraget och säkerställer att du trivs och utvecklas.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi förmedlar spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan redan idag via ansökningsformuläret. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef för bemanning i regionen via e-post: bemanning.kalmar@lernia.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7617008".

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Nybro kommun (visa karta)
382 80  NYBRO

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
10006824

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