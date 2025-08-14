Extrajobb inom livsmedelsbutiker - Malmö
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-08-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Du kommer att fungera som en ambulerande butikskonsult i Malmö med omnejd, vilket innebär att din huvudsakliga uppgift är att stödja och bistå våra kunders livsmedelsbutiker i området.
Arbetsuppgifter: Vid start kommer du främst att vara involverad i kassaarbete och varuplock, vilket ger dig en grundläggande förståelse för butiksdrift och kundinteraktion. Detta ger dig mångsidig erfarenhet och möjlighet att utveckla en bred kompetens inom detaljhandeln. Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har erfarenhet av tidigare arbete i butik, såsom plockarbete och kassaarbete på ICA, Coop, Willys, Hemköp och City Gross. Du som person är serviceminded och positiv gentemot kunder samtidigt som du arbetar snabbt och effektivt.
När du arbetar ute hos våra kunder finner du dig snabbt i din roll och agerar professionellt enligt vår standard. För dig kommer service naturligt och du förstår att kunderna är de viktigaste personerna i butiken och visar det genom att bemöta dem på ett professionellt sätt. Meriterande:
Delikates erfarenhet
Demo bakgrund
Arbetat inom kassa och butik
Körkort och tillgång till bil
Anställningsform:
Extra - Vi erbjuder arbete för dig som är student eller har en annan sysselsättning på minst 50%. Du lägger dig tillgänglig vecka för vecka så det passar dig perfekt som studerar eller arbetar vid sidan om.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Varmt välkommen! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Gustaf gustaf.eriksson-oppliger@jobandtalent.com Jobbnummer
9459170