Extrajobb inom läkemedelsproduktion på Svensk Dos i Uppsala! - Uniflex Sverige AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Uniflex Sverige AB

Uniflex Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Uppsala2021-04-092021-04-09Vi söker just nu operatörer som vill jobba extra inom läkemedelsproduktion på Svensk Dos i Uppsala.Som operatör i produktionen arbetar du med att dosera läkemedel. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att se till att maskinerna på ett effektiv sätt fyller på läkemedel samt plock och pack av detsamma.Arbetstiderna är förlagda dag och kväll, måndag till fredag. I samband med rekrytering kommer det utföras ett drogtest.Vi söker dig som trivs med ett monotont arbete, arbetar strukturerat och tar ansvar över dina uppgifter. Som person är du positiv, fingerfärdig och visar ett stort engagemang över att få arbeta just inom läkemedel.Krav för tjänsten:Flytande svenska i tal och skriftAnnan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (detta är ett krav för att vi ska kunna timanställa)Har ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregisterMeriterande för tjänsten:Erfarenhet av läkemedelsindustrin/produktion/lagerFör att vara aktuell för tjänsten behöver du vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan och kunna jobba under större delen av sommaren. Vi ser gärna att du är flexibel att hoppa in på relativt kort varsel.Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Uniflex Sverige AB5683221