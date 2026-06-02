Extrajobb inom lager och terminal
OnePartnerGroup Syd AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-06-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Syd AB i Helsingborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av paketsortering, men även andra arbetsuppgifter såsom lastning förekommer. All sortering, lastning och lossning sker för hand och detta innebär att tunga lyft förekommer. Arbetet kan vara förlagt både dag och kväll. Vanliga arbetstider som förekommer är 15:00 - 20:00.
Vi ser gärna att du kan arbeta på deltid 4-5 arbetspass i veckan där du har möjlighet att påverka dagarna du vill jobba, för att kunna kombinera dina studier eller annan huvudsaklig syssla. Vi ser långsiktigt på uppdraget och ser att du som söker har minst ett år kvar av dina studier alternativt likvärdig nuvarande anställning.
Stort önskemål är att du studerar på distans och är därmed väldigt flexibel med din tillgänglighet.Profil
Vi söker dig som känner igen dig i att vara självständig, noggrann och strukturerad. En del av jobbet sker i grupp, därmed är även teamkänslan viktig. Den här tjänsten passar dig som tycker att det är roligt att jobba fysiskt och i högt tempo. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta på lager. Vi kommer lägga stor vikt på din personlighet. I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.Kravprofil för detta jobb
Fyllt 18 år
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - deltidsjobb, studier, pensionär, egenföretagare, elitidrottare mm (intyg krävs). Bifoga ditt intyg med ansökan.
Har god teknisk förståelse
Behärskar svenska i både tal och skrift
Rent belastningsregister
Truckkort A 1-4 & B 1-4
Meriterande:
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet inom lager och logistikOm företaget
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/
252 36 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Alan Amin alan.amin@onepartnergroup.se +46720757635 Jobbnummer
9943725