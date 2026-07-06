Extrajobb inom lager och industri
Eterni Sweden AB /Jönköping / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB /Jönköping i Jönköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Studerar du eller har en sysselsättning på 50% till hösten? Jobba extra inom lager och industri - flexibla uppdrag och bra gemenskap!
Våra kunder i Jönköpings län med omnejd söker nu drivna studenter, kandidater som arbetar och har en annan sysselsättning om 50% som vill arbeta extra. Antalet arbetspass kan variera men vår målsättning är att det blir minst 1-2 pass/veckan. Vi håller gärna en första intervju med dig för att berätta mer om våra uppdrag, vilka kunder vi samarbetar med och tillsammans hitta rollen som passar dig allra bäst!
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Rollen som kollektivanställd
Är noggrann, arbetsvillig och trivs med fysiskt arbete
Arbetar effektivt och har lätt för att samarbeta
Truckkort är meriterande men inget krav
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på deltid där arbetet kommer att utföras periodvis utefter kundens behov och säsong. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
.
Plats: Jönköpings län
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: dagtid, 2-skift, kvällsskift och ständig natt
Eftersom detta är en proaktiv annons kan återkoppling på din ansökan dröja något längre än vanligt. Tack för ditt intresse och för att du tar dig tid att ansöka – vi hör av oss när rätt möjlighet uppstår.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Eterni Sweden AB /Jönköping Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
9994017