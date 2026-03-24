Extrajobb inom lager
Om rollen
Denna roll erbjuder en spännande möjlighet för den som söker ett temporärt arbete med varierande arbetstider. Det är en tillfällig tjänst som varar i cirka 4-5 veckor, med möjlighet till 2-3 arbetspass i veckan. För att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett säkert och effektivt sätt krävs att du genomgår utbildning i fallskydd och saxlift, om du inte redan har dessa certifikat. Vi värdesätter säkerhet och kvalitet i allt vi gör, och vi söker därför medarbetare som delar denna inställning.Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
God fysik och noggrannhet i arbetet.
Du får inte vara höjdrädd, eftersom arbetet inkluderar att arbeta på höga nivåer i lift.
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Körkort och tillgång till bil, då kollektivtrafiken är begränsad i området.
Arbetsuppgifter
Byta nivå på balkar i stallage.
Byta ut trasiga balkar.
Byta ut trasiga genomföringsskydd.
Klistra upp siffror på balkar för att säkerställa korrekt ordning och struktur.
Om Flodin
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet.
Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Maya via e-post: maya@flodinab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: maya@flodinab.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
568 31 SKILLINGARYD Arbetsplats
Skillingaryd Kontakt
HR Manager
Maya Flodin maya@flodinab.se
