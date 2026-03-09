Extrajobb inom kyl- och fryslager i Åstorp!
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en driven och ansvarstagande person som trivs med ett fysiskt arbete och har ett öga för ordning och noggrannhet. Kunden är ett ledande logistikföretag inom livsmedel i Åstorp och Helsingborg, där arbetet sker i kyl- och frysmiljö. Därför är det viktigt att du är bekväm med att arbeta i låga temperaturer. Arbetstiderna är förlagda dagtid 07:00-16:00 och kvällstid 15:45-00:45, måndag till fredag. Det förekommer även arbetspass under helgen - oftast söndagar. Dina arbetsuppgifter
Orderplock
Truckkörning
Pallvändning och plastning
Slagning av kött
Mikroupptining
Profil & bakgrund
Vi söker dig som har lagererfarenhet och vill arbeta extra ett par dagar i veckan. Du har en annan sysselsättning på 50% - tex studier eller annat arbete. Du kan lägga en tillgänglighet och få arbetspass därefter och du är redo att hoppa in med kort varsel. Du har inga problem att arbeta i kyla och i ett högt tempo.
Tjänsten kommer tillsättas löpande och kommer även innehålla goda chanser till heltid under sommaren.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
