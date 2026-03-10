Extrajobb inom industrin | Lernia | Älmhult
Vill du jobba extra inom industrin? Har du eget företag, är pensionär, student, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%? Vi söker en industriarbetare inom tung industri för extraarbete hos vår kund i Älmhult.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta bandning av råvara, förberedelse av gjutformar inför smältning, samt truckkörning. Som sökande har du god förmåga att växla upp tempot vid behov och har viljan att växa och utvecklas!
Om digFormell kompetens
Truckkort
Körkort B
Gymnasiekompetens
Behärska svenska i tal och skrift
Bakgrund
Du har tidigare erfarenhet av tung industri och inte rädd för att utföra tyngre lyft och truckkörning, krav är att du har erfarenhet av motviktstruck. Har du kört hjullastare är det meriterande. Är du ansvarsfull, självgående och säkerhetsmedveten är detta rätt plats för dig! Som person har du viljan att växa och utvecklas. Du är strukturerad och gillar ordning och reda samt intresserad av att arbeta med förbättring och säkerhetsarbeten.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta bemanning.vaxjo@lernia.se Så ansöker du
