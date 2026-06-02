Extrajobb inom industri
Konsultia AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-02
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Om kundföretaget
Är du student, har ett deltidsjobb eller en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra? Nu söker vi ambulerande konsulter till uppdrag inom industri och lager i Göteborgsområdet.
Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta hos flera olika kundföretag och samla värdefull erfarenhet från varierande arbetsplatser. Uppdragen passar dig som trivs i en flexibel roll där ingen vecka är den andra lik.Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kund, men kan bland annat innefatta:
• Produktions- och monteringsarbete
• Enklare maskinhantering
• Kvalitetskontroller
• Materialhantering och lagerarbete
• Följa arbetsinstruktioner och säkerhetsföreskrifterProfil
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har en positiv inställning till arbete. Du trivs i en praktisk arbetsmiljö, är noggrann i det du gör och har lätt för att anpassa dig till nya arbetsplatser och arbetsuppgifter.
Som person är du samarbetsvillig, initiativtagande och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. Du ser möjligheter i att arbeta på olika arbetsplatser och uppskattar variation i vardagen.
Vi söker dig som har:
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (exempelvis studier eller annat arbete)
• Erfarenhet av industri-, produktions- eller lagerarbete
• Erfarenhet av montering eller enklare maskinbearbetning
Meriterande:
• Truckkort
• Körkort B
Övrig information
• Anställningsform: Visstid studerande / visstid extra arbete.
• Bifoga gärna studie/arbetsintyg i ansökan.
För frågor kontakta: emil.emanuelsson@konsultia.seOm företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har Konsultia rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar – bara viljan finns.
Konsultia erbjuder:
Schyssta villkor: Kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Trygghet: Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,3 på skala 1–5 i helhetsbetyg av våra konsulter.
Vår verksamhet finns över hela Sverige – läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Marieholmsgatan 42 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se +46 70 232 89 95 Jobbnummer
9943668