Extrajobb inom Fritid, Turism och Kultur

2025-08-21
, Dorotea
, Vilhelmina
, Lycksele
, Strömsund
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Extrajobb på KulturhusetPubliceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba extra med biovisningar, fritidsgården och simhallen.
Fler arbetsuppgifter kan tillkomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som är 18 år eller äldre, serviceinriktad, driftig, initiativtagande och utåtriktad.
Omfattning
Timtid efter behov.
Tillträde omgående till 261231 med möjlighet till förlängning.
Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Jörgen Prawitz 0941-14038 Jobbnummer
