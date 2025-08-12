Extrajobb industri/lager i Falkenberg
AB Effektiv Borås / Lagerjobb / Falkenberg Visa alla lagerjobb i Falkenberg
2025-08-12
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Nu är våren här, och kanske är just du på jakt efter ett nytt extraknäck vid sidan av dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning? Då kan vi meddela att vi är på jakt efter nya medarbetare som kan åka ut till våra kunder inom industri och lager. Är du rätt person? Skicka då in ansökan redan idag!
Vad erbjuder rollen?
Som extraanställd på Effektiv kommer du att ingå i vår arbetspool, vilket innebär att du kommer få möjlighet att testa varierande arbetsuppgifter på olika arbetsplatser inom industri och lager. Du kommer kunna ange vilka tider och dagar du kan arbeta, och om ett jobb dyker upp kommer vi skicka en förfrågan om arbete till dig. Uppdragen du blir erbjuden kommer variera i form av placering, arbetstider och varaktighet, och kommer vara anpassade efter dina kunskaper och erfarenheter.
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma är: - Ompackning av varor - Plock och pack - Arbete i produktion - Truckkörning
Vem är du?
För att vara aktuell för denna tjänst behöver du studera eller ha en annan sysselsättning på minst 50 procent. Du talar och förstår svenska obehindrat, vilket är viktigt för att kunna ta till dig instruktioner och kommunicera på arbetsplatsen. Har du erfarenhet från arbete inom industri eller lager, truckkort eller B-körkort med tillgång till bil är det meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du har viljan att bidra och utvecklas.
Vi söker dig som är flexibel, initiativrik och trivs med att arbeta fysiskt. Du har en positiv inställning, god arbetsmoral och ser värdet i att göra ett bra jobb - både för kundens och kollegornas skull. I rollen behöver du kunna växla tempo beroende på uppgift och förstå vikten av att vara en representant för Effektiv när du är ute på uppdrag. Du är ansvarstagande, nyfiken och har lätt för att anpassa dig till nya miljöer och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker framför allt dig med rätt inställning.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 21 juli. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Christoffer Källqvist på Christoffer@effektiv.se
eller Ebba på ebba.bremberg@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
extrajobb, lager, industri, falkenberg, truck, student, plock, pack Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Christoffer Källqvist christoffer@effektiv.se Jobbnummer
9454070