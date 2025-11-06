Extrajobb i Thules reception - perfekt för pensionär eller student
Är du en social och serviceinriktad person som tycker om att möta människor och skapa trivsel? Till vår kund Thule i Hillerstorp söker vi nu en flexibel receptionist för timanställning. Det här är ett extrajobb som passar dig som är pensionär, student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta lite vid sidan av.
Som receptionist hos Thule blir du företagets ansikte utåt. Du tar emot besökare och kunder på ett professionellt och vänligt sätt, hanterar telefonväxeln och svarar på frågor, samt hjälper till med administrativa uppgifter. Rollen passar dig som gillar att ge service, trivs i en omväxlande miljö och har lätt för att ta människor.
Arbetsmängden varierar och vi kan inte garantera ett visst antal timmar per månad - ibland kan det röra sig om ett fåtal timmar, andra perioder betydligt mer. Därför söker vi någon som har ett flexibelt schema och som kan hoppa in vid behov och som kanske vill jobba för att det är roligt, inte för att man nödvändigtvis måste.
På Thule jobbar man dagtid, ordinarie arbetstider är mån-fre 07.45-16.30. Som extrapersonal i receptionen kan man bli inkallad heldagar eller halvdagar beroende på behovet. Ibland vet vi behovet en längre tid i förväg och ibland kan man behöva hoppa in med kort varsel, vid sjukdom eller liknande.
Vi ser därför gärna att du som söker bor i närområdet eller lätt kan ta dig till Hillerstorp med bil.Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är positiv, pålitlig och lösningsorienterad. Du behöver känna dig bekväm med att använda dator och e-post, samt kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska. Övriga språk är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder ett trevligt och varierande extrajobb i en familjär miljö, där du får möta många människor och bli en del av ett uppskattat företag.
Det här är en långsiktig möjlighet där vi hoppas att du vill stanna länge och bidra med ditt engagemang och din positiva energi.
Du blir anställd av Inpeople och arbetar på uppdrag hos Thule. Kravet för att vara aktuell för denna tjänst är att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Som annan huvudsaklig sysselsättning räknas tex pension, studier, annat arbete eller avlönad elitidrott.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Petersson på telefonnummer 073-0927916.
Uppstart sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Ersättning
