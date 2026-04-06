Extrajobb i servisen på Urbant Smak
2026-04-06
Vi söker extra personal till Urbant Smak!
Gillar du att möta människor, jobba i ett team med skön energi och vara en del av vår kvällspuls? Då kan du vara den vi söker.
Just nu letar vi efter extra personal som vill arbeta hos oss under kvällar och sommarperioden.
Arbetsuppgifterna består av servering och arbete i baren. Erfarenhet är meriterande, men viktigast är att du är ansvarsfull, positiv och nyfiken på att utvecklas tillsammans med oss.
Du trivs i ett högt tempo, har känsla för service och gillar en social miljö där mat, musik och människor står i fokus.
För att kunna arbeta som serveringsansvarig behöver du vara över 20 år.
Vi arrangerar ofta teman och event - så gillar du liv och rörelse kommer du passa perfekt hos oss.
Plats: Växjö
Tider: Onsdag-lördag kvällar
Omfattning: Extra vid behov & sommarjobb
Låter det som något för dig?
Skicka ett kort mejl och berätta lite om dig själv till: info@urbansmak.com
Välkommen till en sommar - och kanske mer - på Urbant Smak Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: info@urbansmak.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taggad på jobbet". Arbetsgivare Urbant Smak AB
(org.nr 556982-2975), http://www.urbansmak.com
Västergatan 6 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Kontakt
Restaurangchef
Charly Villabona info@urbansmak.com Jobbnummer
9838254