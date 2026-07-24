Extrajobb i butik i Örebro
Astani Wear AB / Butikssäljarjobb / Örebro Visa alla butikssäljarjobb i Örebro
2026-07-24
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Agil Rekrytering söker butikspersonal som kan jobba extra vid behov i vår kunds butik i centrala Örebro. Uppdraget passar dig som trivs med service och att möta människor, gillar att arbeta i ett högt tempo och vill bidra till en välfungerande butiksmiljö.
Om uppdraget
Hjälpa kunder i butiken och ge god service i det dagliga arbetet
Arbeta i kassan och hantera betalningar
Fylla på varor vid behov och hålla ordning i butiken
Bidra till en trivsam och välorganiserad butiksmiljö
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Trivs med varierande arbetsuppgifter och ett aktivt tempo
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Kommunicerar på svenska eller engelska
Förutsättningar
Plats: Örebro
Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan – vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
10010849