Extrajobb i butik i Malmö
2025-10-01
Är du intresserad av service och gillar att möta människor? Vi söker en positiv och serviceinriktad butiksmedarbetare till vår kunds butik i Malmö som säljer träningskläder och kosttillskott. Ett perfekt extrajobb för dig som vill jobba i en aktiv och social miljö vart du får möta människor!Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Hjälpa butikens besökare med allmänna butiksfrågor
Sälja träningskläder, kosttillskott och övriga produkter
Packa upp leveranser, fylla på hyllorna och hålla butiken allmänt ren och städad
Jobba i kassan och se till att allt flyter på smidigt
Vem vi söker?
Du är positiv, social och gillar att jobba i ett högt tempo. Har du butikserfarenhet är det ett plus, men viktigast är att du gillar service, är noggrann och tycker om träning och hälsa.
Om jobbet:
Plats: Malmö
Omfattning: Behovsanställning, flexibla tider (dag/kväll/helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9535343