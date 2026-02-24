Extrajobb i butik i Göteborg
Social attitude AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Göteborg
, Borås
, Halmstad
, Jönköping
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du får träffa folk, hålla tempot uppe och vara mitt i händelsernas centrum? Då kan detta vara din nästa grej! Jobbhuset söker nu en glad och serviceinriktad person som vill hoppa in extra i vår kunds butik i Göteborg.
Här hjälper du kunder, står i kassan, fyller på varor och ser till att butiken känns välkomnande och välfylld. Kort sagt - du är en viktig del av att allt flyter på.
Ingen lång erfarenhetslista krävs. Har du rätt energi och gillar service, så kommer du långt!
Det här får du:
Flexibla pass - dag, kväll eller helg
Kollegor som samarbetar och håller stämningen uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort
Det här vill vi se hos dig:
Att du är social, pålitlig och gillar att hjälpa människor
Att du trivs i ett högt tempo
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du kan hoppa in vid behov
Plats: Göteborg
Omfattning: Extrajobb vid behov
Låter det som din typ av jobb? Sök redan idag - vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta nästa butikstjärna
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9759414