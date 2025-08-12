Extrajobb i Bollnäs krogliv
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Bollnäs Visa alla kassapersonalsjobb i Bollnäs
2025-08-12
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cherry Spelglädje AB i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Sandviken
eller i hela Sverige
Extrajobb i Bollnäs krogliv
Vi söker dig som vill vara en del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gästerna för att skapa en trevlig stämning.
Vill du ha ett socialt utvecklande extrajobb där ingen kväll är den andra lik? Då har vi jobbet för dig.
Cherry Spelglädje söker blivande dealers i Bollnäs. Vi erbjuder casino på barer, nattklubbar och restauranger. Att arbeta som dealer är ett väldigt roligt och spännande jobb som lämpar sig bra för dig som studerar, behöver ett arbete till eller helt enkelt vill ha väldigt roligt på jobbet.
Ett arbete hos oss är flexibelt då Cherry Spelglädje bedriver casino runt om i hela Sverige från Kiruna till Ystad. Så du kan med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort. Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden vilket motsvarar ca 20 timmar. Möjlighet att arbeta mer vardagar och helger utöver detta finns.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, då vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper.Cherry är anslutna till Visita och arbetar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder lön enligt gällande avtal. Ingångslön från 155,58 kr per timme, beroende på tidigare erfarenhet från yrket. Utöver grundlönen tillkommer ersättning för OB, provision samt semesterersättning. Lönen är även pensionsgrundande.
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämnar du enkelt din ansökan genom att klicka på "sök tjänsten" här nedan.
För frågor om tjänsten kan du kontakta Fanny Jämtergård via mail fanny.jamtergard@cherry.se
eller telefon 073-031 82 10
Cherry Spelglädje AB erbjuder sen 1963 casino på nattklubbar, restauranger, lounger och krogar. Cherry är den största operatören i Sverige av Landbaserat Kommersiellt spel. Vi finns i hela Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och är totalt ca 500 anställda.
Kolla gärna in vår Instagram @cherryspelgladje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se
Östra Stationsgatan 17 (visa karta
)
821 24 BOLLNÄS Kontakt
Fanny Jämtergård fanny.jamtergard@cherry.se 073-031 82 10 Jobbnummer
9455656