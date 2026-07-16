Extrajobb i Alingsås
Jovi Konsult AB / Montörsjobb / Alingsås Visa alla montörsjobb i Alingsås
2026-07-16
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eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill ha ett flexibelt extrajobb under dagtid. Du bör vara tillgänglig för arbete 3-5 gånger i veckan. Arbetet innebär att bygga pallar och är mycket fysiskt, så du behöver trivas med ett aktivt arbete. Körkort och tillgång till bil är nödvändigt. Truckkort är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att bygga och montera pallar enligt instruktioner. Arbetet är fysiskt och innebär även hantering av material samt att hålla ordning på arbetsplatsen. Du arbetar dagtid tillsammans med ett engagerat team.Om företaget
Företaget är verksamt inom tillverkning och leverans av pallösningar till kunder inom olika branscher. Här blir du en del av en arbetsplats med högt tempo, god sammanhållning och fokus på kvalitet.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080324-2103586". Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
441 30 (visa karta
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441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
10004409