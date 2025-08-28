Extrajobb hos Swedbank Kalix
Swedbank AB / Bankjobb / Kalix Visa alla bankjobb i Kalix
2025-08-28
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedbank AB i Kalix
, Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Har du ett stort intresse av ekonomi och önskar ett extrajobb? Kanske är du student och önskar ett meriterande jobb vid sidan av dina studier? Har du dessutom tidigare arbetslivserfarenhet av kundservice och ett brinnande intresse för ekonomi? Då kan detta vara något för dig!
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Vara en del av ett team där du får en stor möjlighet att utveckla dina kunskaper om affärer, finans och ekonomi.
Ha ett flexibelt extrajobb som ger goda meriter för framtiden.
Få en god insyn i finansbranschen.
Växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
I denna roll behöver du: En komplett gymnasieutbildning.
Tidigare arbetslivserfarenhet av kundservice.
Minst ett år kvar av eventuell eftergymnasial utbildning alternativt ha ett brinnande intresse för ekonomi och av annat skäl väljer att jobba deltid.
Behärska svenska och engelska mycket bra i tal och skrift.
Ha möjlighet att genomföra en tre veckors sammanhängande introduktion dagtid.
Vara flexibel med dina arbetstider.
Kunna arbeta minst två arbetspass/vecka och 5 dagar/vecka under sommaren.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
inled din utvecklingsresa inom våra kundmötande tjänster. Du får jobba i direkt kundkontakt och hjälpa människor nå lösningar på sina ärenden. Du är Swedbanks ansikte utåt och en oerhört viktig del av vår verksamhet. Vi tror att du kan vara dig själv och samtidigt utvecklas till en framgångsrik kundrådgivare. Om du känner igen dig i denna beskrivning är vi mycket intresserade av dig. Vi värnar om ditt välmående och erbjuder en hållbar arbetsmiljö. På Swedbank är medarbetarna vår största tillgång. Vi har en kultur som bygger på respekt, inkludering och öppenhet, där varje medarbetares röst är viktig. Vi lever bankens värderingar; Öppen, Enkel och Omtänksam". Johan Lundell, Head of Sales & Service Medium
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-09-19. Tjänsten avser ett extrajobb till och med 2026-09-01
Placeringsort: Kalix
Rekryterande chef: Johan Lundell
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Johan Lundell johan.lundell@swedbank.se Jobbnummer
9480427