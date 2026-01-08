Extrajobb hos Pipelife i Ljung!
2026-01-08
Pipelife Sverige AB är Sveriges ledande producent av hållbara rörsystemlösningar som förbinder människor och samhällen med vatten, energi och kommunikation. Pipelifes mål är att förbättra människors livskvalitet genom att tillhandahålla innovativa och hållbara lösningar för nybyggnation, renovering och infrastrukturprojekt. Pipelife Sverige har ca 270 anställda och omsatte 2024 drygt 1,2 miljarder kronor. Pipelife Sverige ingår i wienerberger (Wienerberger AG) som har sitt säte i Wien, Österrike. Pipelife Sverige bearbetar årligen mer än 35 000 ton plastråvara vid två produktionsenheter i Västra Götalands län, Ljung och Ölsremma. Huvudsaklig tillverkningsteknik är extrudering samt formsprutning.
Arbetskulturen präglas av säkerhet först och av ledorden respekt, tillit, passion och kreativitet, vilka går som en röd tråd genom alla processer.
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Det kan vara studier, deltidsjobb, elitidrott, egenföretagande eller pensionär och som nu vill jobba extra! Extrajobb under studietiden är en utmärkt möjlighet att förvärva arbetslivserfarenhet och göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden efter avslutade studier.
Nu söker vi dig som vill jobba extra hos Pipelife i Ljung. Arbetsuppgifterna kan komma att variera beroende på avdelning men kan bestå av extrudering av plaströr, plock, pack, montering av rör, rapportering och kvalitetskontroll, fylla på och ta fram material, kvalitetssäkra produkter genom att avsyna visuellt, kontrollera produkter enligt produktdatablad, starta och stoppa maskiner och efterutrustning.
Arbetstiderna kan vara dag, kväll, natt eller helg. Som konsult hos oss på NearYou vill vi att du är tillgänglig för jobb minst 2 dagar i veckan. Du väljer själv vilka dagar och pass du vill vara tillgänglig för. Kvalifikationer
Vi söker dig är initiativtagande, noggrann och kan arbeta självständigt men också ha en god samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är flexibel och är ordningsam. Kvalifikationer
• En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Truckkort A+B
• God svenska i tal och skrift
• Godkänd gymnasieutbildning
Meriterande:
• God engelska
• Tidigare industrivana
• Godkänd gymnasieutbildning inom teknik, mekanik eller industri
OBS under semesterperioden kan svarstiden dröja på din ansökan!
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
