Extrajobb hos myndighet i Östersund
2026-03-04
Är du intresserad av administration och tycker det låter spännande att arbeta på en myndighet? Är du i behov av ett flexibelt extrajobb på vardagar att kombinera med en annan sysselsättning? Skicka in en ansökan idag!
Om uppdraget
Till vår kund söker vi just nu konsulter till ett extrajobb omgående under sex (6) månader, med möjlighet till förlängning. Anställningen är vid behov och vi söker någon som är tillgänglig minst 8-12h per vecka, dessa arbetstimmar fördelas på 2-3 stycket 4 timmars pass. Möjlighet till fler timmar finns. Arbetet genomförs på plats i lokalerna i Östersund.
Inför starten krävs det att man genomför en kortare utbildning och att man kan vara tillgänglig på plats under några heldagar. Vi kommer även genomföra en UC-kontroll inför starten som måste bli godkänd.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker administratörer är för att antalet ärenden i kundens mejlinkorg för kundservice har ökat. I denna roll kommer du hantera mejlinkorgen och bland annat sortera och fördela ut det olika ärendena till verksamhetens interna system.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Fullständig gymnasieexamen
Minst ett års arbetslivserfarenhet av liknande arbete
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i MS-office paketet
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-03-11
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.Bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
