Extrajobb helg på Blomsterboda i Karlstad
Blomsterboda Sverige AB / Butikssäljarjobb / Karlstad Visa alla butikssäljarjobb i Karlstad
2025-09-10
Blomsterboda Sverige AB söker passionerade extrasäljare till vårt team i Karlstad! Vi söker nya kollegor som vill arbeta deltid/extra på helger, och som gärna vill arbeta deltid/heltid under del av sommarperioden 2026 med möjlighet till fortsättning till hösten. Är det du?
Blomsterboda är en rikstäckande aktör och en av Sveriges främsta specialister på blommor inom dagligvaruhandeln. Vårt företag präglas av entreprenörskap, frihet under ansvar och kamratskap. Vi behöver nu extra förstärkning!
Arbetsbeskrivning:
Som säljare/säljstöd hos oss kommer du ha en central roll i att sköta våra blomsteravdelningar hos våra kunder i dagligvarubranschen. Din dag kommer börja på Blomsterbodas filial i Karlstad, där du plockar ihop sortimentet för dagens leveranser till distriktets butiker. Med ansvar för butikens blomsteravdelning kommer du utföra uppgifter som leverans, sortimentshantering, varuvård, städning och prisvård.
Krav och meriter:
• Språk: Flytande svenska.
• Körkort: B-körkort är ett krav.
• Butiksvana: Erfarenhet från dagligvaruhandeln är meriterande.
Vad vi erbjuder dig:
• Internutbildning i vårt koncept med fokus på försäljning, växtkunskap och nödvändig systemkunskap.
• Ett ansvarsfullt och roligt extra-jobb med frihet under ansvar.
• Möjlighet att jobba med ett dedikerat team som älskar utmaningar och försäljning.
Vem är du?
• Motiverad av högt tempo och nya utmaningar.
• Van att skapa rutiner och effektivisera arbetsuppgifter.
• Älskar kundkontakt och har ett öga för färg och form.
• Lösningsorienterad och har lätt för att ta instruktioner.
• Uppskattar att starta dagen tidigt på morgonen.
• Tidigare erfarenhet inom dagligvaruhandeln, särskilt blommor, är meriterande.
Låter detta som din nästa utmaning? Vi ser fram emot att välkomna en ny blomsterhjälte till vårt team.
För att komma vidare i rekryteringsprocessen!
Glöm inte bort att besvara videofrågorna i slutet av ansökningsprocessen!
Glöm heller inte bort att bifoga CV/personligt brev i vändande bekräftelsemail från oss om när ansökan är mottagen. (Har du inte fått något bekräftelsemail? Hör av dig till HR på mail hr@blomsterboda.se
)
Obs! Vi behandlar ej ansökningar som inkommer via email, endast ansökningar via vår karriärsida kommer behandlas i rekryteringsprocessen.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett deltidsjobb.
