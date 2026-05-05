Extrajobb fordonsförare till biblioteksbussen
2026-05-05
Umeå Kultur driver stadsbiblioteket i kulturhuset Väven, tio närbibliotek och en biblioteksbuss, Kulturskolan och Kvinnohistoriskt museum. Ett annat ansvarsområde är att stödja och stärka kulturverksamhet, särskilt bland barn och unga, och att bedriva egen programverksamhet.
Biblioteksbussen i Umeå besöker ca 140 hållplatser i kommunen och ger service till både bostadsområden, förskolor och skolor som ligger på långt avstånd från övriga bibliotek. Biblioteksbussens personal har sin arbetsplats i Väven och hör till enheten Väven Läs.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra som fordonsförare till biblioteksbussen!Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Du kommer att tjänstgöra i biblioteksbussen som fordonsförare när biblioteksbussens ordinarie fordonsförare är sjuka eller har utbildning. Arbetsuppgifter som t.ex. återlämning av böcker och att besvara enklare frågor från besökare i biblioteksbussen kan också förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har C-körkort samt YKB och erfarenhet av att köra tunga fordon i yrkesmässig trafik. Kanske studerar du, har en annan sysselsättning eller vill arbeta extra med flexibla arbetstider?
Du tycker om att möta människor i alla åldrar och har ett respektfullt och vänligt bemötande. Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat men även samarbeta väl med kollegorna i arbetsgruppen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten avser en intermittent anställning (extra vid behov) med start snarast enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Kultur, Bibliotek Kontakt
enhetschef
Åsa Grenholm 090-163348
