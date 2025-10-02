Extrajobb för studenter Restaurang, Hotell & Event
Bemanningshjälpen Stockholm AB / Servitörsjobb / Haninge Visa alla servitörsjobb i Haninge
2025-10-02
Bemanningshjälpen Stockholm AB kommer inom kort erbjuda extrajobb för studenter inom restaurangbranschen i Stockholm. Främst är behovet stort av servispersonal.
Vi kvalitetssäkrar alla våra konsulter, eftersom vi lämnar kundnöjdsgaranti till alla våra kunder. Därför är det ett krav att du har tidigare erfarenhet av yrket.
Detta är en intresseanmälan - vi sparar din profil i vår kandidatbank och kontaktar dig när passande uppdrag dyker upp.Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Du är student och har tidigare arbetat som servispersonal i restaurang.
Du kommer behöva visa upp ett studieintyg som bekräftar att du studerar.
Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Utbildning inom restaurang, hotell eller service (exempelvis restaurangskola), men inget krav.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, punktlig och trivs i högt tempo.
Har en positiv inställning och gillar att arbeta med människor.
Arbetsuppgifter kan vara:
Servering och bordsdukning (à la carte och bankett)
Gästbemötande och kassahantering
Bröllop, konferenser och större event
Frukostservering på hotellSå ansöker du
Skicka CV, kort presentation och en bild på dig själv.
Enklast är att du går in på vår hemsida www.bemanningshjalpen.se
och skickar en intresseanmälan under fliken Arbetssökande.
Vi återkommer så snart som möjligt med en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Därefter bokar vi in en intervju med dig innan du blir aktuell för uppdrag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra jobb, servispersonal".
(org.nr 559494-1428)
Poseidons Gränd 11 (visa karta
)
136 46 HANDEN Jobbnummer
9536411