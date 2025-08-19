Extrajobb för studenter med tekniskt intresse i Helsingborg!
2025-08-19
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och vill jobba extra på en terminal i Helsingborg! Detta jobbet kombinerar montering och lagerarbete.
Detta är ett arbete med högt tempo, god stämning och strukturerad arbetsledning.
Det kommer att finnas behov på både lagret och i tillverkningen.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Plock och packning av kit
• Arbeta i olika system
• Truckkörning vid behov
• Orderplock vid bana med vagn
• Tillverkning av kit och enklare montering
Vi har tillgänglighetskrav på minst två vardagar i veckan. Arbetstider är måndag till fredag, 07:00-16:00.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd som ambulerande konsult via oss.
DETTA SÖKER VI
Du är noggrann, ordentlig och har ett tekniskt intresse. Du bör vara i fysiskt bra form, då jobbet innebär en del lyft och rörelse.
Krav och meriter:
• Krav på studier minst 2 år fram eller annan sysselsättning på 80 %.
• Tillgång till bil och körkort
• Truckkort A är ett krav, B är meriterande
• Meriterande med tidigare erfarenhet av montering eller lagerarbete
• God arbetsdisciplin och pålitlighet
• Teknikintresse ses som ett stort plus
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
