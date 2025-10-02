Extrajobb för studenter - hotellpersonal i Stockholm
2025-10-02
Bemanningshjälpen Stockholm AB kommer inom kort erbjuda extrajobb för studenter som vill arbeta inom hotell i Stockholm.
Vi söker framför allt receptionister, frukostpersonal, konferensvärdar samt husfruar/housekeeping.
Vi kvalitetssäkrar alla våra konsulter, eftersom vi lämnar kundnöjdsgaranti till våra kunder. Därför är det ett krav att du har tidigare erfarenhet av yrket.
Detta är en intresseanmälan - vi sparar din profil i vår kandidatbank och kontaktar dig när passande uppdrag dyker upp.Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Du är student och har tidigare arbetat inom hotell eller service.
Du kommer behöva visa upp ett studieintyg som bekräftar att du studerar.
Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Utbildning inom hotell, turism eller service (exempelvis hotell- och turismprogrammet), men inget krav.
Kunskaper i fler språk.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, professionell och trivs i mötet med människor.
Är punktlig, noggrann och flexibel.
Gillar att arbeta i team och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Arbetsuppgifter kan vara:
Gästbemötande och in-/utcheckning i reception.
Frukostservering och förberedelser i hotellrestaurang.
Konferensservice och mötesvärdskap.
Housekeeping/husfru - städning, bäddning och ordning på hotellrum och gemensamma ytor.
Kassahantering och enklare administration.Så ansöker du
Skicka CV, kort presentation och en bild på dig själv.
Enklast är att du går in på vår hemsida www.bemanningshjalpen.se
och skickar en intresseanmälan under fliken Arbetssökande.
Vi återkommer så snart som möjligt med en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Därefter bokar vi in en intervju med dig innan du blir aktuell för uppdrag.
Observera: Referenser lämnar du först efter att vi har intervjuat dig.
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellpersonal + vilket yrke". Arbetsgivare Bemanningshjälpen Stockholm AB
(org.nr 559494-1428)
Poseidons Gränd 11 (visa karta
)
136 46 HANDEN Jobbnummer
9536414