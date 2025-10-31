Extrajobb för morgonpigga
Stormarknaden i Jämtland AB / Butikssäljarjobb / Östersund Visa alla butikssäljarjobb i Östersund
2025-10-31
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stormarknaden i Jämtland AB i Östersund
Vill du bli en del av ett av Östersunds största företag och Norrlands största butik?
Med en omsättning på över 750 miljoner, ungefär 180 anställda och 35 000 kunder i veckan är vi ett företag som ser ljust på framtiden. Vår värdegrund som baseras på Glädje, Engagemang och Trygghet leder oss i vårt dagliga arbete.
Denna tjänst riktar sig främst till dig som vill ha ett extrajobb några timmar innan tex föreläsingarna/skolan börjar nån eller några dagar i veckan.
En typisk dag skulle kunna se ut så att man börjar kl 5. Jobbar 3 timmar och äter frukost hos oss sedan tar sig an resten av dagen.
Detta är även en möjlighet att jobba andra pass och tider i butiken senare.
För att kunna söka denna tjänst måste man såklart vara morgonpigg samt gilla att röra på sig och jobba fysiskt. Dessutom dom gamla vanliga värdeladdade egenskaperna ni vet. Teamplayer, gott humör, osv.
Har du redan erfarenhet av serviceyrke eller dagligvaruhandel så är det såklart toppen.
Rekrytering sker löpande och startdatum enligt överenskommelse.
Frågor? Jerker Hansson 063-577602, mailto:jerker.hansson@maxi.ica.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Jämtland AB
(org.nr 556763-3242) Arbetsplats
ICA Maxi Östersund / Stormarknaden i Jämtland AB Kontakt
Jerker Hansson jerker.hansson@maxi.ica.se Jobbnummer
9583055