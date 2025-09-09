Extrajobb för ekonomistudent med framtidsmöjlighet!
2025-09-09
Är du ekonomistudent på sista året och vill skaffa dig värdefull erfarenhet vid sidan av studierna? Vi söker åt kundsräkning dig som vill arbeta extra på timmar under studietiden - med möjlighet att kliva in i ett heltidsvikariat hösten 2026.
Som konsult kommer du att få möjlighet att växa in i rollen med varierande arbetsuppgifter. Inledningsvis handlar det om enklare, mer repetitiva moment inom ekonomi och administration - en chans att bygga förståelse och lära dig grunderna. Med tiden kan du utvecklas mot mer kvalificerade uppgifter inom redovisning och ekonomistyrning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande administration och ekonomiska underlag
Stöd i redovisningsarbetet
Hantering av enklare avstämningar
Vår kund är ett ledande bolag inom infrastruktur och samhällsbyggnad, med fokus på långsiktiga och hållbara lösningar. Här får du möjlighet att bli en del av en stabil organisation som gärna satsar på sina medarbetare och erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar ekonomi och befinner dig i slutet av din utbildning
Är ambitiös, vill utvecklas och bygga en karriär inom ekonomi/redovisning
Är prestigelös och trivs med att ta dig an både enklare och mer utmanande arbetsuppgifter
Talar och skriver svenska obehindrat
OM FÖRETAGET
Hitta din framtid på www.studentconsulting.com
