Extrajobb för dig som studerar eller ha annan sysselsättning
2026-02-04
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker extrajobb? Nu söker vi extraarbetare till våra kunder i Gnosjöregionen och du kan vara den vi söker efter!
Nu söker vi dig som vill jobba extra som industriarbetare hos våra kunder i Gnosjöregionen!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vem kommer trivas i rollen?
För att kunna hjälpa våra kunder med deras behov söker vi nu extraarbetare främst till förmiddagar, men tiderna kan komma att variera. Arbetet som extraanställd är varierande och beroende på arbete kan även tunga lyft förekomma.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är:
Lagerarbete
Truckkörning
Linearbete
Vi ser gärna att du är en noggrann och kvalitetsmedveten person, då det också kan ingå kontroll och kvalitetssäkring av detaljer. Du skall kunna arbeta självständigt men även i grupp. Vidare är du en lagspelare som är lösningsfokuserad, flexibel och ansvarstagande. Som person är du effektiv och engagerad och du behöver ha en god förmåga att arbeta i grupp. Då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet ser vi att du har ett öppet och trevligt sätt då detta även är viktigt gentemot kollegor och kunder. Tidigare erfarenheter inom industri och lager är meriterande. Även truckkort är en merit, men inget krav.
För att kunna bli behovsanställd hos oss måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, det kan till exempel vara studier, SFI eller annat arbete. Du måste vara flexibel med tider och har möjlighet att rycka in och arbeta med kort varsel. För att kunna ta dig till olika arbetsplatser ser vi gärna att du har körkort och bil. Du hanterar svenska i tal och skrift.
Övrig information:
Placeringsort: Gnosjö med omnejd. Arbetstid: Förmiddagar främst, men kan variera. Tillsättning: Snarast eller enligt överenskommelse.
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup men du tillbringar din tid ute hos våra kunder. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9724043