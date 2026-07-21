Extrajobb för allround diskare till Djurgården
Rosendals Wärdshus AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-21
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🌟 Rosendals Wärdshus söker allround diskare till sommarsäsongen 🌟
Rosendals Wärdshus håller öppet året runt och välkomnar gäster till bröllop, födelsedagsfester, dop, julbord och många andra evenemang.
Vad vi söker:
Vi söker en stark, positiv och uthållig teamplayer till tjänsten som diskare och kökshjälp.
Du gillar struktur, effektivitet och renlighet – den som står i disken är en viktig del av hela kökets cirkel.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Lära känna köket och hålla ordning på utrustningen
Putsa bestick
Vara behjälplig med olika uppgifter runt köket
Hålla köksytor rena och organiserade
Tömma sopor
Platta till kartonger
Göra rent golv i kök
Arbetstider:
Arbetspassen varierar, men är oftast på kvällar från kl. 17.30, både vardagar och helger.
Vi söker dig som kan arbeta fram till minst kl. 23.45 och helst till stängning vid 01.00 ibland senare.
Det finns möjlighet till personalparkering om man har bil.Publiceringsdatum2026-07-21Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
📧 Skicka till: RW2025jobb@gmail.com
(Stämmer att det är förra året i mailadressen)
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta oss gärna på samma adress.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: info@rosendalswardshus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DISKARE". Arbetsgivare Rosendals Wärdshus AB
(org.nr 559043-7934) Jobbnummer
10008709