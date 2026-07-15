Extrajobb Flyttservice | Gefleborgs Flyttservice | Gävle
Lernia Bemanning AB / Budjobb / Gävle Visa alla budjobb i Gävle
2026-07-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Gävle
, Sandviken
, Ockelbo
, Tierp
, Hofors
eller i hela Sverige
Söker du ett aktivt extrajobb vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning? Inför hösten söker vi nu engagerade medarbetare till Gefleborgs Flyttservice för kommande uppdrag i Gävleområdet.
Uppdragen genomförs vid behov och varierar beroende på kundernas bokningar. Tjänsten passar därför utmärkt för dig som vill kombinera arbete med studier eller annan sysselsättning. Arbetstiderna är förlagda dagtid med start kl. 07.00.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som flyttmedarbetare hjälper du kunder med olika typer av flyttuppdrag. Arbetet är fysiskt och innebär bland annat packning, bärning, transport och leverans av möbler och andra föremål.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Flytt, bärning och transport av möbler och annat flyttgods
Lastning och lossning
Kundkontakt och service på plats
Bidra till en säker och effektiv flyttprocess
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som:
Har fyllt 18 år
Har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller deltidsarbete om minst 50 %
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Är ansvarstagande och pålitlig
Vi tror att du är en serviceinriktad person som tycker om att arbeta tillsammans med andra och bidrar med en positiv inställning i arbetsgruppen.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
B-körkort
Erfarenhet av flyttarbete, lager eller logistik
Vana av fysiskt arbete
Som person är du flexibel, samarbetsvillig och har lätt för att anpassa dig till nya arbetsuppgifter och miljöer.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.gavle@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8063739". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Nygatan 41 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10003738