Extrajobb elektronikmontör

Är du intresserad av elektronik och söker ett extrajobb? Vill du arbeta deltid med montering och tillverkning av kretskort? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker dig som gillar elektronik, mekatronik eller teknik och som vill jobba extra hos vår kund i Mölndal som har både utveckling och produktion av kretskortstillverkning samlat under ett tak. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd hos StudentConsulting och men arbeta som uthyrd konsult till vår kund.
I rollen kommer du att arbeta med montering och sammansättning av elektroniska komponenter och kretskort. Arbetsuppgifterna varierar, men kommer framför allt att omfatta montering, testning, felsökning och manuell lödning av kretskort.
Tjänsten är på deltid och vi söker dig som är flexibel med när du kan jobba.Arbetspassen är främst förlagda dagtid med varierande arbetstider mellan 07:00-18:00.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:
• Studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Har grundläggande kunskaper i elektronik
• Är tillgänglig för att arbeta 2-3 dagar i veckan
Meriterande med erfarenhet av:
• Komponentmontering på kretskort
• Prövning och felsökning av elektronik
• Lödkunskaper
Det är också meriterande om du har gått en utbildning inom elektronik, eller med annan teknisk inriktning, exempelvis på Chalmers. Då du kommer att arbeta i ett team så ser vi att det är av yttersta vikt att du är social, flexibel samt har lätt för att samarbeta.
Låter det här som något för dig? Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdatum, sök redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
