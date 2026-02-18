Extrajobb delikatessavdelningen
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
Vi letar efter en sann matälskare som är serviceinriktad och brinner för färskvaror och delikatesser. Din passion för att upprätthålla hög kvalitet och standard är en självklarhet för dig.Rollen innebär att du ansvarar för förberedelse och hantering av råvaror samt att erbjuda rådgivning och service till våra kunder över disken.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa kunder över delikatess disken.
• Öppna upp/ Stänga ner delikatess disken.
• Serva kunder i Bistron.
• Säkerställa att avdelningen är fräsch, prydlig, attraktiv och lockande för kunder.
• Städning enligt rutin.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har tidigare Butikserfarenhet samt besitter god kunskap i kundservice. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet i en delikatess disk men vi ser hellre att du brinner för mat.
Du ären lagspelare som drivs avresultat där det faller dig naturligt att prioritera på avdelningen. Vidare har du en god samarbetsförmåga då man dagligen arbetar med dem andra avdelningarna.
Är detta rätt utmaning för dig?
Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Tjänsten är en behovsanställning där timmar varierar, perfekt för dig som studerar!
Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik. tillträde snarast eller enligt ök.Jakob.hemvik@higher.nu
Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Stockholms ledande måltidsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
117 63 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Kvantum Liljeholmen Jobbnummer
