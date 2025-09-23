Extrajobb dag
B3 Personal AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-09-23
Om oss B3 Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sätter prestationen i centrum. Vi vänder oss till dig som är engagerad och har hög arbetsmoral. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av B3 Personal och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag. Som konsult hos B3 Personal erbjuds du
• En dedikerad konsultchef som är mån om din trivsel, utveckling och karriär.
• Lärorik arbetslivserfarenhet
• Goda möjligheter till utveckling i din yrkesroll
• En marknadsmässig lön
Tjänsten Vi söker nu efter extra personal som vill jobba runt om i Stockholm. Du arbetar flexibelt och väljer själv vilka dagar du kan arbeta. Uppdragen sker dagtid och du kan styra lite hur mycket du jobbar dessa dagar. Vem är du? Vi letar efter dig som har hög arbetsmoral, bra på att passa tider och är inte rädd för att jobba under tempo. Passar perfekt för dig som studerande. Om du även vill jobba närmare heltid finns utrymme för det också.
Ansökan Känner du igen dig i beskrivningen? Tveka inte att söka!
Vi tar emot ansökningar på vår hemsida www.b3p.se
men tyvärr inte på annat sätt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden har gått ut. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ludvig.zettervall@b3p.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9521525