Extrajobb - Läkarassistent och Kundtjänstmedarbetare
Läkarintyg Sverige AB / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
Tjänsten innebär en kombination av arbete som läkarassistent och kundtjänst. Du arbetar på mottagning i centrala Malmö där du ankomstregistrerar, tar betalt, tar blodtryck, EKG, urinstickor, svarar telefon och mail, hjälper till att hålla rent samt brygger kaffe.
Arbetspassen är förlagda under vardagskvällar och helger. Tjänsten är tänkt som ett extrajobb.
Vi har en lättsam stämning på jobbet och fokuserar på att vara bäst på de tjänster vi erbjuder. Majoriteten av patienterna är friska och likaså glada över att snabbt och enkelt ha fått sitt ärende uträttat. På kliniken arbetar du tillsammans med en specialistläkare.
Absoluta krav:
• Titel Undersköterska.
• Flytande i BÅDE svenska och engelska, tal OCH skrift. Bra stavning och meningsuppbyggnad är viktig för e-posthantering. Fler språk är så klart meriterande.
• En hög nivå av ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: robert@lakarintyg.se
(org.nr 559388-1641), https://lakarintyg.se/
Djäknegatan 2 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
