Extrajobb - inventera i välkänd butik i Mora
2025-11-12
Publiceringsdatum2025-11-12
Vi söker medarbetare för en inventering till en välkänd butikskedja i Mora. Om du är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer är detta uppdraget för dig.
I rollen kommer du att ingå i ett team som gemensamt ansvarar för att inventera alla artiklar i butikens sortiment. Inventering innebär att du räknar, kontrollerar och dokumenterar vad som faktiskt finns i butiken.
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och gillar att arbeta metodiskt
Har lätt för att samarbeta i grupp men även kan arbeta självständigt
Har hög koncentrationsförmåga
Trivs med ett rörligt arbete
Arbetstider:
Plats: Mora
Dag: 30:e December (30/12-2025)
Tid: 07:00-16:00
Detta är ett uppdrag under en dag, med eventuella möjligheter till fler uppdrag hos oss framöver.
Om oss:
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
