Extrahjälp Carlings Strömstad Nordby Shopping
Varner Retail AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2025-08-18
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varner Retail AB i Strömstad
, Tanum
, Årjäng
, Uddevalla
, Eda
eller i hela Sverige
Har du en passion för denim? Vill du skapa unika kundupplevelser? Då önskar vi att du blir vår nya kollega!
Vi söker nämligen en ny säljare till vårt fantastiska team.
Som säljare hos oss på Carlings strävar du alltid efter att ge våra kunder fantastisk service. Ditt engagemang kombinerat med hög produktkunskap kommer att göra att kunderna får en unik upplevelse och mycket bättre service än våra konkurrenter.
För att vara en del av teamet behöver du:
- Vara utåtriktad och social - med god samarbetsförmåga
- Konkurrensdriven, du brinner för försäljning och har alltid kunden i fokus!
- Lösningsorienterad och strukturerad, du kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
- Ha en god förståelse för e-handel/digital utveckling inom detaljhandeln
- Vara pålitlig och ansvarsfull
- Vara flexibel på både arbetsuppgifter och arbetstider
Vi kan erbjuda:
- Värdefull erfarenhet av kundservice, försäljning och teamarbete som du kan dra nytta av under hela din karriär
- En fantastisk arbetsmiljö där alla brinner för det de gör
- Bonusordning
- Förmånlig personalrabatt i Varners butiker
Känner du dig träffad? Då kan du bli vår nya medarbetare!
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Carlings är ett livsstilskoncept med spännande butiker, där de anställda ger tydligt avtryck. Säljarna är utåtriktade och modemedvetna - kända för sin goda service och höga produktkunskaper. Vi har ett brett utbud av jeans från de största jeansaktörerna på marknaden.
Carlings är en del av modekoncernen Varner som består av flera profilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Bik Bok, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar för närvarande 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varner Retail AB
(org.nr 556116-7213) Arbetsplats
Carlings Jobbnummer
9462793