Extraarbete som Snöröjare / Maskinförare!
NearYou Sverige AB / Renhållningsjobb / Jönköping Visa alla renhållningsjobb i Jönköping
2025-11-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Har du redan ett arbete eller studier men vill ha ett flexibelt extrajobb under vintern? Vi söker nu ansvarsfulla och erfarna maskinförare som vill bidra med en viktig insats när snön och halkan slår till.Dina arbetsuppgifter
• Snöröjning av vägar, parkeringar och andra större ytor med hjullastare
• Halkbekämpning genom sandning/saltning
• Tillsyn och enklare underhåll av maskinen
Plats: Jönköping med omnejd
Arbetstid: Jourarbete, kvällar, nätter och helger
Säsong: November/december 2025 - mars/april 2026Kvalifikationer
Som snöröjare blir du en del av vårt vinterteam och ansvarar för att hålla vägar, parkeringar och områden säkra och framkomliga.
Arbetet är säsongsbaserat och sker vid behov, vilket innebär att du kommer arbeta vid snöfall och halka - främst kvällar, nätter och helger.Kvalifikationer
• Giltigt B-körkort
• Dokumenterad erfarenhet av att köra hjullastare
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Vana av enklare maskinunderhåll eller mekaniska arbeten
Meriterande:
• Erfarenhet av snöröjning
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9440". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Jobbnummer
9585232