Extraarbete som köksbiträde till Aioli Tapasbar
Hotel Saga i Linköping AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Linköping
2025-10-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Saga i Linköping AB i Linköping
Aioli är en tapasrestaurang belägen mitt i centrala Linköping. Fokus ligger på moderna tapas och härliga drinkar .Vi söker nu ett köksbiträde som brinner för mat. Erfarenhet är meriterande men inget krav, en bra inställning är viktigast.
Som köksbiträde jobbar i i köket och understödjer kockarna med i första hand kall mat och desserter. Du ansvarar för god kvalitet på maten gentemot gästerna. Vi ser att du är strukturerad och ordningsam i ditt arbetssätt och har lätt för att kommunicera och samarbeta.
Arbetstiderna är förlagda på kvällar och helger. Tjänstens omfattning är varierande under säsongen.
Tror du att denna tjänst är något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: magnus.westerberg@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde Aioli". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Saga i Linköping AB
(org.nr 559309-8204)
Hantverkaregatan 1 (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Saga i Linköping AB, Hotel Jobbnummer
9556226