Extraarbete lager
OnePartnerGroup Kalmar AB / Lagerjobb / Kalmar Visa alla lagerjobb i Kalmar
2026-06-10
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, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Söker du ett extrajobb på helger, och trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo? Är du en samarbetsvillig person som är flexibel och vill bli en del av ett engagerat team? Vi söker nu extra lagerpersonal till vår kund utanför Mönsterås!
Om rollen
Som lagermedarbetare blir du en viktig kugge i verksamheten och en del av logistikkedjan från produktion till färdig produkt. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en fartfylld miljö där samarbete, ansvar och noggrannhet är nyckeln till framgång. Arbetet är fysiskt lagt och kräver ett högt tempo.
Arbetsuppgifterna varierar, men kommer bland annat att inkludera:
Hantering av varor
Plock och packning
Truckkörning
Vem är du?
Vi söker dig som är en positiv, pålitlig och arbetsam person. Du är flexibel och ställer upp på att hoppa in när det behövs. Du trivs med ett fysiskt krävande arbete och har ett gott öga för logistik. Vidare behärskar du det svenska och engelska språket i tal.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Truckkort
Bra att veta
Arbetstider: Helger på dagtid. Kan även vara vardagar vid vakanser.
Omfattning: Utefter arbetsschema samt vid behov.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ebba Götberg på ebba.gotberg@onepartnergroup.se
(mailto:ebba.gotberg@onepartnergroup.se
). Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Under sommaren kan svarstid och återkoppling från oss bli lite längre på grund av semestertider. Vi hoppas din förståelse för att processen kan ta lite längre tid än normalt sätt. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.onepartnergroup.se/
384 73 FLISERYD Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ebba Götberg ebba.gotberg@onepartnergroup.se +46720759954 Jobbnummer
9957789