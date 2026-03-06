Extraarbete inom livsmedelsproduktion
2026-03-06
Arbetsuppgifter
Som extraarbetare inom produktion kommer du att arbeta med uppgifter som förberedelse, bearbetning och paketering av livsmedel. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Arbeta på produktionslina med paketering av produkter.
Plocka, packa och förbereda varor för leverans.
Säkerställa renlighet och följa hygienrutiner samt upprätthålla en säker arbetsmiljö.Bakgrund
Vi söker dig som har intresse av att arbeta inom livsmedelsindustrin i Malmö med omnejd. Det är meriterande om du tidigare arbetat med liknande uppgifter såsom paketering, orderplock eller truckkörning.Kvalifikationer
Intyg på minst 50 % annan sysselsättning (t.ex. studier eller annat arbete), då tjänsten är ett extraarbete.
Möjlighet att arbeta både dag- och kvällsskift.
God hygienisk medvetenhet och förmåga att följa säkerhetskrav.
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbete inom livsmedelsproduktion.
Erfarenhet av arbete i kyl- eller frysmiljö.
Truckkort A/B.
B-körkort.
Urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
