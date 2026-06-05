Extraarbete inom Fastighet, Städ och Trädgård
JE Söderqvist Fastigheter AB / Trädgårdsanläggarjobb / Helsingborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Helsingborg
2026-06-05
, Bjuv
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Just nu behöver vi stärka upp med ytterligare personal. Vi på JE Fastighets- och Trädgårdsservice söker dig som vill arbeta extra inom grönyteskötsel och trädgård.
Arbetet är förlagt på plats ute hos våra kunder och kan innebära både halv och heldagar beroende på uppdragets art. Arbetstiderna kommer primärt vara förlagda dagtid.
Omfattningen är "extra-arbete" - dvs det är för dig som studerar, har en annan deltid-sysselsättning eller kanske rent av är senior/pensionär med mycket kvar att ge. Beräknad start är omgående och avser säsong 2026, - och fungerar allt bra ser vi gärna en fortsättning under nästa säsong.
Som sökande har tidigare erfarenhet av arbete inom trädgård, ex häckklippning, ogräshantering, beskärning eller annat. Sitter du på någon särskild kompetens som vi kan ha fördel av i vårt team tar vi gärna emot det.
Som person är du initiativtagande, arbetsam och noggrann. Du har lätt för att förstå och sätta dig in i vad kunden efterfrågar och drivs av att leverera ett resultat som överträffar dennes förväntningar. Vidare är du väldigt serviceinriktad, positiv och glad, - arbetar effektivt samtidigt som du och har ett öga för detaljer. Du är även lösningsorienterad samt flexibel i tid och omfattning. Som anställd hos oss kommer du arbeta i team med någon annan och du behöver därför ha god samarbetsförmåga.
Som sökande har du körkort och tillgång till bil för att enkelt kunna ta dig till och från uppdragen.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra ifrån just Dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: info@jefastigheter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Extra arbete". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JE Söderqvist Fastigheter AB
(org.nr 559493-3912) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950928