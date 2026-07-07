Extraarbete dag/eftermiddag/natt
Tranpenad AB / Lagerjobb / Skara Visa alla lagerjobb i Skara
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranpenad AB i Skara
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eller i hela Sverige
Är du en dedikerad lagspelare som gillar fysiskt arbete och trivs med att jobba mot uppsatta mål? Då är det här jobbet för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vi söker just nu extrapersonal till flera kunder i Skaraborg! Du kommer vara en viktig del av den dagliga verksamheten, som består av att plocka och skicka ut produkter till kunder samt varuhus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av truckkörning och/eller orderplock.
Om dig som söker
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning! Du som söker är antingen student eller innehar annan sysselsättning på en omfattning om minst 50%. Arbetsmässigt har du en positiv attityd, är flexibel och har en vilja att lära dig. Vidare utför du arbetsuppgifter strukturerat, med ett högt tempo och bibehållen kvalitét.Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning (minst 50%)
Tillgänglig måndag-fredag
Flytande svenska i tal och skrift
Van vid fysiskt arbete
Meriterande
Truckkort A1-A4, B1-B4
Erfarenhet av lagerarbete
Bra engelska
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, Actic och SATS!
Övriga villkor
Arbetstider: Dag/Kväll/Natt Omfattning: Minst 20% Lön: Enligt kollektivavtal Start: Omgående
Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom bemanning och rekrytering, med ca 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Norrköping, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Skara, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör – och ha roligt medan vi gör det – blir vi det engagerade bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
I vårt rekryteringsverktyg Teamtailor använder vi oss av en AI-funktion.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8028024-2089280". Arbetsgivare Tranpenad AB
(org.nr 556597-0364), https://jobb.tranpenad.se
Föreningsgatan 9 (visa karta
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461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Tranpenad Jobbnummer
9995014