Extraarbete däckhantering till Svenska Motor
NearYou Sverige AB / Montörsjobb / Mariestad
2025-09-22
Publiceringsdatum2025-09-22
Svenska Motor är ett bilbolag med anor och tradition långt tillbaka i tiden. Idag är bolaget
auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad för Kia på alla sina orter, Lidköping, Mariestad och
Skövde. Vid årsskiftet 2019/2020 slogs bolagen Gustaf E Bil AB och Svenska Motor i Västra
Götaland AB ihop och verkar nu under namnet Svenska Motor Sverige AB.
Tjänstebeskrivning
Uppskattar du fysiskt arbete och frihet under ansvar? Då kan vi ha nästa utmaning för dig! Nu söker vi på Premier en däckhanterare till Svenska Motor i Mariestad.
Som däckhanterare kommer du ta hand om att byta och tvätta däck. Du kommer även hämta och ställa tillbaka däck från lagerplats.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är det viktigt att du känner dig bekväm med att ha mycket eget ansvar och att du har ett flexibelt förhållningssätt. Vidare är det viktigt att du fokuserar på att hitta lösningar. Har du tidigare erfarenhet från däcksäsong ses det som meriterande.
Som person behöver du vara ordningsam samt ha god fysik då arbetet är fysiskt krävande.
Då arbetet är fördelat på 4h varje vardag behöver du som söker redan ha studier eller arbete på minst 50% för att kunna anställas för detta uppdrag.
Uppdraget sträcker sig från 13/10-12/12
Om NearYou
Har du frågor, så tveka inte att ringa Konsultchef Patrik Johansson 0707858409. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
