Extraarbeta som turneringsledare på Biljardpalatset!
Biljardpalatset Göteborg AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-08-18
Biljardpalatset är en av Europas största biljard- och shuffleboardhallar. Vi har funnits i 41 år och vi besökt dagligen av större sällskap som bokar middag plus turnering i antingen biljard eller shuffleboard där det härliga gänget har med sig en turneringsledare från oss.
Nu behöver vi bli fler och inga förkunskaper krävs så var inte rädd, vi lär dig allt du behöver veta i dessa ädla idrotter.
Är du en bubblande glad person som tycker om att prata inför folk och tillslut få skrika ut till en glad vinnare kan du vara den perfekta instruktören hos oss! Din roll som instruktör innebär att agera värd för våra grupp-bokningar, organisera turneringar och alltid erbjuda excellent kundservice.
Positionen ger speciellt studenter en bra möjlighet till en extrainkomst då passen endast innefattar kvällar, främst fredagar och lördagar och med flexibla timmar (3-15 h/vecka) där vardera turnering varar i 90 minuter och där du alltid får tacka ja eller nej när vi får en ny turneringsbokning.
Om du är intresserad av positionen, skicka CV + personligt brev till info@palatset.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: johanna@palatset.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Instruktör". Arbetsgivare Biljardpalatset Göteborg AB
Ekelundsg 11
403 16 GÖTEBORG
Biljardpalatset Göteborg AB
Bokningsansvarig
Johanna Eliasson johanna@palatset.com
