Extraanställning Nattreceptionist med hotellvana
2026-02-24
Good Morning+ Malmö är ett hotell med 259 rum. Vi har 12 konferenslokaler och en av dessa rymmer upp till 400 personer. Hotellet har stor spridning på sin kundbas vilket gör vardagen händelserik, utmanade och rolig för dig som jobbar här. Vi lägger stort fokus på helheten, där samspelet mellan avdelningar är av stor vikt. Good Morning+ Malmö ingår i Ligula Hospitality Group AB.Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning
Vi söker just nu extra nattreceptionist med hotellvana.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga receptionsuppgifter så som incheck, utcheck, bokningar och administrativa uppgifter. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknade arbete. Stresstålig, service minded, strukturerad, god datorvana, "skinn på näsan" och en nattuggla. Kunskap i Mews är meriterande. Anställningsvillkor
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Jobbat inom liknande jobb, gärna natt och receptionist.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden.e idag och inför framtiden. Ersättning
Avtalslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/33". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Good Morning+ Malmö Kontakt
Gisella Axelsson 0406728570 Jobbnummer
9760546